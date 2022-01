Disponibile nello shop di Fortnite la skin ufficiale di Vi di Arcane (Di domenica 23 gennaio 2022) Epic Games, come risposta alla fuga di notizie avvenuta all’inizio di questa settimana, ha ufficialmente annunciato che aggiungerà a Fortnite la skin di Vi di Arcane. Gli appassionati del celebre battle royal, così, avranno così la possibilità di utilizzare un secondo oggetto cosmetico basato sulla serie TV animata ispirata a League of Legends Infatti, Vi è il secondo personaggio della serie Netflix ad “approdare” su Fortnite, visto che il gioco aveva già messo a disposizione la skin di Jinx, la sorella di Vi, skin che peraltro tornerà Disponibile nello shop del gioco. Come specificato da Epic Games Vi sarà Disponibile per l’acquisto come skin individuale, ma verrà rilasciata anche come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Epic Games, come risposta alla fuga di notizie avvenuta all’inizio di questa settimana, ha ufficialmente annunciato che aggiungerà aladi Vi di. Gli appassionati del celebre battle royal, così, avranno così la possibilità di utilizzare un secondo oggetto cosmetico basato sulla serie TV animata ispirata a League of Legends Infatti, Vi è il secondo personaggio della serie Netflix ad “approdare” su, visto che il gioco aveva già messo a disposizione ladi Jinx, la sorella di Vi,che peraltro torneràdel gioco. Come specificato da Epic Games Vi saràper l’acquisto comeindividuale, ma verrà rilasciata anche come ...

