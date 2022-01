Amanda Gorman: “Ho avuto paura, ma l’ho accolta. Era l’amore che illuminava il buio” (Di domenica 23 gennaio 2022) È stata la stella più luminosa, l’astro nascente che dal palco sui gradini di Capitol Hill, a Washington DC, circondata dai leader del Paese, ha commosso il mondo intero, pronunciando la poesia The Hill We Climb, scritta proprio per accompagnare Joe Biden durante l’inaugurazione del suo mandato come 46° presidente degli Stati Uniti. Era il 21 gennaio 2021 e lei era la poetessa afroamericana Amanda Gorman, oggi 23enne e icona mondiale per il suo stile ma soprattutto per le sue parole, un messaggio di speranza, di rinascita, di resilienza che a distanza di un anno sono ancora ispirazione per molti. Non solo in America. Per il nostro canale è stata quasi una portavoce inconsapevole di valori e ideali, una fiamma che ci ha ispirati e ispirate inconsciamente ponendosi come modello di quello che ci siamo proposti di comunicare e di portare avanti con il ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 23 gennaio 2022) È stata la stella più luminosa, l’astro nascente che dal palco sui gradini di Capitol Hill, a Washington DC, circondata dai leader del Paese, ha commosso il mondo intero, pronunciando la poesia The Hill We Climb, scritta proprio per accompagnare Joe Biden durante l’inaugurazione del suo mandato come 46° presidente degli Stati Uniti. Era il 21 gennaio 2021 e lei era la poetessa afroamericana, oggi 23enne e icona mondiale per il suo stile ma soprattutto per le sue parole, un messaggio di speranza, di rinascita, di resilienza che a distanza di un anno sono ancora ispirazione per molti. Non solo in America. Per il nostro canale è stata quasi una portavoce inconsapevole di valori e ideali, una fiamma che ci ha ispirati e ispirate inconsciamente ponendosi come modello di quello che ci siamo proposti di comunicare e di portare avanti con il ...

