Alex Belli lascia Delia Duran: “Sono stupito dalle tue parole, basta è finita” (Di domenica 23 gennaio 2022) Con uno stringato post pubblicato su twitter ed instagram Alex Belli lascia Delia Duran :“Mi sottraggo e ti lascio camminare da sola…” Alex Belli non ha poi fatto mistero di essere arrivato a prendere questa sofferta decisione anche per alcune dichiarazioni che ha fatto la scorsa notte Delia Duran dopo la lunga diretta: “Sono completamente stupito dalle tue parole…” Alex Belli, sempre in questo suo post pubblicato poco fa su tutti i social, oltre ad aver annunciato di aver deciso di lasciare Delia Duran, ha anche fatto un’altra rivelazione. Difatti l’attore, che anche ieri è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Con uno stringato post pubblicato su twitter ed instagram:“Mi sottraggo e ti lascio camminare da sola…”non ha poi fatto mistero di essere arrivato a prendere questa sofferta decisione anche per alcune dichiarazioni che ha fatto la scorsa nottedopo la lunga diretta: “completamentetue…”, sempre in questo suo post pubblicato poco fa su tutti i social, oltre ad aver annunciato di aver deciso dire, ha anche fatto un’altra rivelazione. Difatti l’attore, che anche ieri è ...

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - chiara_sciuto : RT @KoalaEli3: #gfvip Delia: Dai vai a conquistare la tua donna Soleil: Ma tu dici così perché pensi sia la copia di Alex Belli? .ehm...t… - BaisiLaura : RT @koala_moonlight: quando dite che a barù non interessa jessica guardate video come questi dove basta che lei lo guardi per farlo andare… - b_ciccarello : RT @FranAltomare: (Delia Duran non ha una pagina su Wikipedia, se la cerchi viene fuori Alex Belli) ?? #GFVIP - SerieTvserie : GF Vip 6, Alex Belli esce dallo studio dopo la lite con Aldo Montano: “Sei capace solo di alzare le mani” (video) -