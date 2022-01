Foggia-San Severo: operazione delle forze dell’ordine, cinque arresti Anche un 20enne accusato di avere tentato di investire un poliziotto (Di sabato 22 gennaio 2022) C’è Anche un 20enne accusato di avere tentato di investire con l’automobile un agente di polizia. cinque arresti eseguiti da polizia e carabinieri tra Foggia e San Severo nell’operazione che ha portato Anche al sequestro di armi, munizioni e droga. L'articolo Foggia-San Severo: operazione delle forze dell’ordine, cinque arresti <small class="subtitle">Anche un 20enne accusato di avere tentato di investire un ... Leggi su noinotizie (Di sabato 22 gennaio 2022) C’èundidicon l’automobile un agente di polizia.eseguiti da polizia e carabinieri trae Sannell’che ha portatoal sequestro di armi, munizioni e droga. L'articolo-San undidiun ...

Advertising

TeresaBellanova : La maxi operazione di polizia giudiziaria nel 'cuore' di Foggia e San Severo è un segnale di straordinaria rilevanz… - NoiNotizie : #Foggia-San Severo: operazione delle forze dell'ordine, cinque arresti - ArnaldoBoeddu : RT @collettiva_news: Non basta cambiare nome a un #ghetto per trasformarlo in un luogo dignitoso. Le condizioni dei #braccianti che vivono… - corrmezzogiorno : #Bari Blitz a Foggia e San Severo: 5 arresti, Sequestrate armi, munizioni e droga - barinewstv : Operazione “alto impatto” a Foggia e San Severo: 5 arresti -