Un malore improvviso e Tony, 41 anni, muore in casa sotto gli occhi della famiglia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lutto a Marano, in provincia di Napoli, un uomo di 41 anni Tony Boemio è morto per un infarto a 41 anni. Era conosciuto Tony, amato e con il sorriso sempre sulle labbra. Uno strazio per la famiglia. Per i genitori, gli amici e per la moglie Anna e i figli. A quanto si apprende Tony era a casa quando è stato colto dal malore che poi si è rivelato fatale. Tanti messaggi di cordoglio che in queste ore di dolore e lacrime stanno invadendo, letteralmente la sua famiglia. Tra questi anche quello di Luca Sepe, cantautore napoletano. In un post su facebook c’è tutta la sua tristezza. “Questo non è un personaggio famoso…e neanche un grande professionista che devo ringraziare per qualcosa che ha fatto per me..Lui era Tony ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lutto a Marano, in provincia di Napoli, un uomo di 41Boemio è morto per un infarto a 41. Era conosciuto, amato e con il sorriso sempre sulle labbra. Uno strazio per la. Per i genitori, gli amici e per la moglie Anna e i figli. A quanto si apprendeera aquando è stato colto dalche poi si è rivelato fatale. Tanti messaggi di cordoglio che in queste ore di dolore e lacrime stanno invadendo, letteralmente la sua. Tra questi anche quello di Luca Sepe, cantautore napoletano. In un post su facebook c’è tutta la sua tristezza. “Questo non è un personaggio famoso…e neanche un grande professionista che devo ringraziare per qualcosa che ha fatto per me..Lui era...

Advertising

Yujumuzh : RT @MarioOneImprota: Ma un malore improvviso per Draghi? Stapperei un Amarone del 2001... - EffeF61 : RT @Pie974: Dramma ad Arienzo, corsa disperata in #ospedale: muore bimbo di 8 anni per malore improvviso. Sarebbe interessante sapere se… - Nike55621177 : RT @Pie974: Dramma ad Arienzo, corsa disperata in #ospedale: muore bimbo di 8 anni per malore improvviso. Sarebbe interessante sapere se… - SorryNs : RT @MarioOneImprota: Ma un malore improvviso per Draghi? Stapperei un Amarone del 2001... - Laura45770337 : RT @Pie974: Dramma ad Arienzo, corsa disperata in #ospedale: muore bimbo di 8 anni per malore improvviso. Sarebbe interessante sapere se… -