Nuovo decreto Draghi: bollette, sostegni, mascherine, danni dai vaccini. E stop telemarketing selvaggio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette. Dovrebbe essere di circa 1,6 miliardi la dote per i nuovi sostegni alle attività in crisi a causa del prolungarsi dell'emergenza Covid e delle nuove restrizioni. Le misure riguardano in particolare bollette, mascherine Ffp2, danni dai vaccini, turismo, cultura, sport, tessile e moda, catering, eventi e wedding L'articolo proviene da Firenze Post.

