Grande Fratello Vip, Delia Duran confessa: «Dovevo entrare quando c’era ancora Alex Belli nella casa», cosa è successo dopo? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Delia Duran è ormai una gieffina a tutti gli effetti; la compagna di Alex Belli è da poco entrata nella casa più spiata d’Italia e ha già fatto una rivelazione shock. cosa ha detto? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si avvicina a Soleil Sorge, Lulù Selassié è furiosa: «Basta fare l’amica» Delia Duran... Leggi su donnapop (Di venerdì 21 gennaio 2022)è ormai una gieffina a tutti gli effetti; la compagna diè da poco entratapiù spiata d’Italia e ha già fatto una rivelazione shock.ha detto? Leggi anche:Vip, Sophie Codegoni si avvicina a Soleil Sorge, Lulù Selassié è furiosa: «Basta fare l’amica»...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - jedenact_ : @7princ_8 I bei tempi in cui ancora non era diventato il circo attuale a metà tra uomini e donne e grande fratello - samanta_012 : Sonia poco fa in diretta ha detto che Manila vuole stare sempre nelle dinamiche e che incucia troppo. Sono al Gran… - chiara_furfaro : RT @koala_moonlight: io direi di taggare in massa il grande fratello per fargli capire che hanno pestato i piedi al fandom sbagliato #jeru… -