F1, Jacques Villeneuve: "Hamilton non parla per prendere le distanze da Toto Wolff" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Mondiale di Formula 1 2021 è terminato da oltre un mese, ma le dichiarazioni, le polemiche e le storie riguardanti una delle stagioni più incredibili di sempre, conclusa con uno dei finali più appassionanti e polarizzanti di sempre, sembrano non finire mai. Questa volta a dire la sua è stato Jacques Villeneuve, campione del mondo 1997 ed a lungo opinionista per televisioni francese ed anche italiane. Il canadese ha una teoria riguardo il lunghissimo silenzio di Lewis Hamilton dopo la sconfitta ad Abu Dhabi, secondo Villeneuve il britannico starebbe cercando di prendere le distanze dal Team Manager della Mercedes Toto Wolff, che al contrario si è fatto sentire eccome da quel fatale Gran Premio: "Lo prendo come se volesse prendere le ...

