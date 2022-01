Trovata soluzione per i grandi elettori positivi, Roberto Fico: 'Voteranno nel parcheggio della Camera' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo giorni di lunghe trattative e di pressing delle forze politiche per far ammettere alla votazione per il Quirinale anche i grandi elettori risultati positivi al Covid, finalmente è stata Trovata ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo giorni di lunghe trattative e di pressing delle forze politiche per far ammettere alla votazione per il Quirinale anche irisultatial Covid, finalmente è stata...

