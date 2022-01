Heat - La sfida | il sequel del cult di Michael Mann sarà un romanzo | ecco il book teaser

(Di giovedì 20 gennaio 2022)annuncia l'arrivo deldi: stavolta non si tratta di un film bensì del suo primola data di pubblicazione. In arrivo ildih - Ladidel 1995. La notizia è una bomba, ma non è esattamente ciò che i fan immaginano.h 2infatti un, il primo scritto da, di cui troviamo iltrailer poco più sopra. Il, scritto a quattro mani con la vincitrice del premio Edgar Meg Gardiner, espande la trama del suo classico crime movie e verrà pubblicato il 9 agosto da William ...

Heat - La sfida racconta il confronto tra il tenente della Omicidi della polizia di Los Angeles Vincent Hanna (Al Pacino) e l'abile ladro Neil McCauley (Robert De Niro). Il film ha messo insieme per ... Ecco quando arriverà sugli scaffali (almeno negli Stati Uniti) l'attesissimo romanzo sequel di Heat - La sfida. Michael Mann annuncia l'arrivo del sequel di Heat: stavolta non si tratta di un film bensì del suo primo romanzo, ecco la data di pubblicazione. In arrivo il sequel di Heath - La sfida, cult di Michael Mann ...