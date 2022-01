Come l’estrema destra ha imparato ad amare il crypto (e gli NFT) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Bored Apes Club è uno degli esperimenti più riusciti nel campo degli NFT, i non-fungible token che hanno ispirato l’ennesima corsa all’oro del settore crypto. Questa serie di immagini ritrae delle strane scimmie vestite e addobbate in vari modi: un esemplare può valere milioni di dollari. Per questo le Apes sono diventate un nuovo strumento di show-off per rapper, star e campioni dell’NBA, da Eminem a Stephen Curry passando per Jimmy Fallon. Ma da dove vengono? E, soprattutto, perché l’animale di riferimento del Club è proprio una scimmietta? Sembrerebbero domande secondarie, ma una recente indagine dell’artista concettuale statunitense Ryder Ripps ha messo in fila alcuni interessanti legami tra il progetto Bored Apes Club e l’alt-right americana. Più precisamente, le sue frange più razziste, legati agli angoli più lerci di 4chan e altri forum online. Tra le molte ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Bored Apes Club è uno degli esperimenti più riusciti nel campo degli NFT, i non-fungible token che hanno ispirato l’ennesima corsa all’oro del settore. Questa serie di immagini ritrae delle strane scimmie vestite e addobbate in vari modi: un esemplare può valere milioni di dollari. Per questo le Apes sono diventate un nuovo strumento di show-off per rapper, star e campioni dell’NBA, da Eminem a Stephen Curry passando per Jimmy Fallon. Ma da dove vengono? E, soprattutto, perché l’animale di riferimento del Club è proprio una scimmietta? Sembrerebbero domande secondarie, ma una recente indagine dell’artista concettuale statunitense Ryder Ripps ha messo in fila alcuni interessanti legami tra il progetto Bored Apes Club e l’alt-right americana. Più precisamente, le sue frange più razziste, legati agli angoli più lerci di 4chan e altri forum online. Tra le molte ...

