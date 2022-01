Calciomercato Juve, sempre più concorrenti per Zakaria (Di giovedì 20 gennaio 2022) Calciomercato Juve, Zakaria è uno dei nomi nella lista per rinforzare il centrocampo, ma aumentano le pretendenti: La lista delle pretendenti nella corsa al Zakaria aumenta sempre di più. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, sul centrocampista in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach che da tempo è nel mirino della Juve ci sarebbero anche la Roma, il Barcellona, l’Arsenal, il Manchester United, il Manchester City e anche l’Inter. La corsa al colpo, per i bianconeri, si fa davvero dura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022)è uno dei nomi nella lista per rinforzare il centrocampo, ma aumentano le pretendenti: La lista delle pretendenti nella corsa alaumentadi più. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, sul centrocampista in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach che da tempo è nel mirino dellaci sarebbero anche la Roma, il Barcellona, l’Arsenal, il Manchester United, il Manchester City e anche l’Inter. La corsa al colpo, per i bianconeri, si fa davvero dura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

