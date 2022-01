Una vita: Genoveva chiede la grazia per la sua situazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo le anticipazioni Genoveva chiederà la grazia al re per uscire dalla sua situazione e avere salva la vita Torna una magnifica puntata di Una vita. Le vicissitudini dei personaggi continuano ad appassionare i telespettatori, ormai innamorati della fantastica soap opera spagnola. Anche oggi arrivano le trame di quella che sarà la puntata di mercoledì L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo le anticipazionirà laal re per uscire dalla suae avere salva laTorna una magnifica puntata di Una. Le vicissitudini dei personaggi continuano ad appassionare i telespettatori, ormai innamorati della fantastica soap opera spagnola. Anche oggi arrivano le trame di quella che sarà la puntata di mercoledì L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

AlbertoBagnai : E ora questi uomini piccoli, professionalmente e umanamente, inadeguati, verranno macellati da chi gli aveva appicc… - Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - UNICEF_Italia : Kabul #Afghanistan: 4 fratellini soli che hanno già visto e sofferto più di quanto basterebbe per una vita intera.… - GianLuca78P : RT @Pietro_Otto: 1/2 Ragazzi che si “vaccinano” rischiano miocardite, pericardite, infertilità, trombi, morte….quelli che non si “vaccinano… - Icky_84 : RT @Dida_ti: La vera amicizia è una forza che mai si arresta e che si colora delle emozioni più vere in ogni momento della nostra vita #1… -