Roma, montagne di rifiuti anche al casello: ”Un biglietto da visita per turisti e investitori” (FOTO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma. ”Lo stato in cui versa lo svincolo della A 24 all’entrata ed uscita del casello di Settecamini è esattamente il biglietto di presentazione della nostra città alle aziende del Tecnopolo Tiburtino. Aruba, Amazon, Telespazio e molte molte altre! Capisce che accoglienza?” Queste sono le parole del cittadino Francesco Longini che ha deciso di segnalarci quanto degrado si stia accumulando non solo in città, ma anche ai suoi confini, e che di certo non fa una bella impressione a chi decide di accostarsi al territorio. Francesco è stanco ormai di vedere il proprio luogo, quello di una vita, ridotto ad una discarica a ciel sereno. Leggi anche: Roma, rubavano rifiuti ferrosi ai cittadini per rivenderli: il resto lo gettavano nei terreni Un biglietto da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022). ”Lo stato in cui versa lo svincolo della A 24 all’entrata ed uscita deldi Settecamini è esattamente ildi presentazione della nostra città alle aziende del Tecnopolo Tiburtino. Aruba, Amazon, Telespazio e molte molte altre! Capisce che accoglienza?” Queste sono le parole del cittadino Francesco Longini che ha deciso di segnalarci quanto degrado si stia accumulando non solo in città, maai suoi confini, e che di certo non fa una bella impressione a chi decide di accostarsi al territorio. Francesco è stanco ormai di vedere il proprio luogo, quello di una vita, ridotto ad una discarica a ciel sereno. Leggi, rubavanoferrosi ai cittadini per rivenderli: il resto lo gettavano nei terreni Unda ...

Roma, montagne di rifiuti anche al casello: "Un biglietto da visita per turisti e investitori" (FOTO) Il Corriere della Città

