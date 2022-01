De Gregorio su Berlusconi che lo pagò per lasciare Prodi | Sa come convincere le persone

Advertising

lorenzodalai : RT @globalistIT: - rotre54 : RT @globalistIT: - globalistIT : - a70199617 : #CHISSÀ SE CHIAMA ANCHE SCILIPOTI E DE GREGORIO Centrodestra, riecco Antonio Razzi: 'Cerco i voti per portare Berlu… - MollyMers : RT @Ste_Mazzu: Ricordiamo ai parlamentari avvicinati da Berlusconi per convincerli a eleggerlo al Quirinale che questi nel 2008 spese tre m… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregorio Berlusconi

Globalist.it

... la presunta 'compravendita di senatori' con la qualecomprò alcuni parlamentari per assicurare la fine del Governo Prodi (vicenda per la quale Defu condannato a 20 mesi), ha ...... oggetto di una vicenda giudiziaria conclusa per Decon il patteggiamento e una condanna a 20 mesi e percon la prescrizione. Oggi Desi dice "lontano mille miglia dalla ...Interpellato sulle "capacità di convincimento" dell'ex Cav sui grandi elettori del nuovo Capo dello Stato, si limita a far notare che "Berlusconi queste cose le sa fare" e che "quando si convince di u ...Federico Smidile, ha ripercorso la storia delle elezioni dei Presidenti della Repubblica Italiana ricordando tensioni politiche, numeri, nomi, accordi o ...