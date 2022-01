Atalanta, il Newcastle potrebbe tornare alla carica per Zapata: i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Newcastle potrebbe tornare alla carica per Duvan Zapata: l’Atalanta ha rifiutato l’offerta di trenta milioni in questi giorni Il Newcastle punta tutto su Duvan Zapata. L’attaccante colombiano è finito nel mirino della squadra inglese che nelle scorse ore aveva offerto 30 milioni alla Dea. L’Atalanta ha rifiutato l’offerta, ma non è da escludere che nei prossimi giorni possa arrivare un’altra offerta dall’Inghilterra. Si parla di 40 milioni e un contratto per il centravanti di 6,5 milioni a stagione. A riferirlo è Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilper Duvan: l’ha rifiutato l’offerta di trenta milioni in questi giorni Ilpunta tutto su Duvan. L’attaccante colombiano è finito nel mirino della squadra inglese che nelle scorse ore aveva offerto 30 milioniDea. L’ha rifiutato l’offerta, ma non è da escludere che nei prossimi giorni possa arrivare un’altra offerta dall’Inghilterra. Si parla di 40 milioni e un contratto per il centravanti di 6,5 milioni a stagione. A riferirlo è Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24.

