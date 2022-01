Uomini e Donne anticipazioni 18 gennaio: Matteo si sbilancia, chi ha colpito Luca? (Di martedì 18 gennaio 2022) Martedì 18 gennaio andrà in onda la seconda parte della registrazione di Uomini e Donne che è stata effettuata l’11 gennaio. In tale occasione vedremo che i riflettori saranno maggiormente puntati sui giovani. Nella messa in onda di lunedì, infatti, si è parlato solo degli over. In studio sono arrivati nuovi corteggiatori e corteggiatrici e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 18 gennaio 2022) Martedì 18andrà in onda la seconda parte della registrazione diche è stata effettuata l’11. In tale occasione vedremo che i riflettori saranno maggiormente puntati sui giovani. Nella messa in onda di lunedì, infatti, si è parlato solo degli over. In studio sono arrivati nuovi corteggiatori e corteggiatrici e L'articolo proviene da KontroKultura.

