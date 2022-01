Musumeci firma l’ordinanza: «Niente super green pass per attraversare lo Stretto» (Di martedì 18 gennaio 2022) Arriva l’ordinanza di Nello Musumeci per attraversare lo Stretto. Dalle 14 di oggi è consentito anche ai passeggeri privi di green pass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo Stretto di Messina con i traghetti. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minori siciliane. l’ordinanza è stata firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, «decorsi inutilmente le 24 ore dall’ultimo appello rivolto al ministro della Salute Roberto Speranza, dopo quello rivolto il 5 gennaio al premier Draghi». Il provvedimento è adottato «al fine di garantire e salvaguardare la continuità ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Arrivadi Nelloperlo. Dalle 14 di oggi è consentito anche aieggeri privi di, diretti verso la Penisola, dilodi Messina con i traghetti. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minori siciliane.è statata dal presidente della Regione Siciliana Nello, «decorsi inutilmente le 24 ore dall’ultimo appello rivolto al ministro della Salute Roberto Speranza, dopo quello rivolto il 5 gennaio al premier Draghi». Il provvedimento è adottato «al fine di garantire e salvaguardare la continuità ...

