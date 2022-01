Grandi elettori positivi, non c’è accordo. Si fa strada il voto a domicilio ma la sinistra non molla (Di martedì 18 gennaio 2022) I Grandi elettori positivi al virus o in quarantena restano l’argomento clou di queste ore. Quando manca una settimana al fischio di inizio della partita del Colle la quadra è ancora lontana. Con il centrodestra a spingere per garantire il diritto di voto e dunque il plenum. E il centrosinistra a fare muro sulla scia delle parole del presidente della Camera Fico. Sullo sfondo costituzionalisti di razza che mettono in guardia dall’escludere i positivi dall’elezione per il successore di Mattarella. Quirinale: elettori positivi, che fare? Le ipotesi si accavallano. Al momento la soluzione più accreditata è quella del voto a domicilio. Come già avviene in occasione delle elezioni amministrative e politiche, da ultimo per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Ial virus o in quarantena restano l’argomento clou di queste ore. Quando manca una settimana al fischio di inizio della partita del Colle la quadra è ancora lontana. Con il centrodestra a spingere per garantire il diritto die dunque il plenum. E il centroa fare muro sulla scia delle parole del presidente della Camera Fico. Sullo sfondo costituzionalisti di razza che mettono in guardia dall’escludere idall’elezione per il successore di Mattarella. Quirinale:, che fare? Le ipotesi si accavallano. Al momento la soluzione più accreditata è quella del. Come già avviene in occasione delle elezioni amministrative e politiche, da ultimo per ...

