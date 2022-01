Coppa di Germania 2021/2022, tonfo del Borussia Dortmund: ai quarti ci va il St Pauli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Borussia Dortmund viene eliminato agli ottavi di finale della Coppa di Germania 2021/2022. Avanza incredibilmente il St.Pauli, club militante nella Serie B tedesca. I padroni di casa si sono imposti per 2-1 sui gialloneri. Al termine del primo tempo il punteggio era di 2-0 grazie alle reti di Amenydo e Witsel. Nella ripresa agli ospiti non è bastato il rigore trasformato da Haaland. Vanno avanti anche altre due formazioni del campionato cadetto. Si tratta del Karlsruhe (1-0 sul campo del Monaco 1860) e l’Amburgo (vittoria ai rigori contro il Colonia). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilviene eliminato agli ottavi di finale delladi. Avanza incredibilmente il St., club militante nella Serie B tedesca. I padroni di casa si sono imposti per 2-1 sui gialloneri. Al termine del primo tempo il punteggio era di 2-0 grazie alle reti di Amenydo e Witsel. Nella ripresa agli ospiti non è bastato il rigore trasformato da Haaland. Vanno avanti anche altre due formazioni del campionato cadetto. Si tratta del Karlsruhe (1-0 sul campo del Monaco 1860) e l’Amburgo (vittoria ai rigori contro il Colonia). SportFace.

