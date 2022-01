AMADEUS | PRIMAFESTIVAL APRE LE PORTE DI SANREMO | FELICE DEI NOMI CHE HO SCELTO

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sabato 29 gennaio torna su Rai1, la striscia nell’access prime time che guiderà i telespettatori nel dietro le quinte del Festival dihai volti che condurranno questo appuntamento. “Sonodi averper la conduzione diRoberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello.È diventato negli anni un appuntamento che è un passepartout per aprire ogni sera la porta del Festival”. Così il direttore artistico del 72° Festival di, annuncia i tre nuovi conduttori dello spazio di Rai1 che da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio offriranno al pubblico anticipazioni e curiosità. “Sarà un programma dall’interno che, attraverso i protagonisti,rà il ...

Le parole del conduttore sono altrettanto di gioia, non è infatti un segreto chesia un loro grande fan. Leggi anche Sanremo 2022, chi saranno i conduttori del: c'è anche il ...Sanremo 2022: '',annuncia i conduttori "Sarà un programma 'dall'interno' " aggiunge" che, attraverso i protagonisti, porterà il pubblico da casa, prima di tutti, in ...Sanremo 2022: l'annuncio di Amadeus stupisce tutti. Ecco chi saranno i tre conduttori scelti per guidare il PrimaFestival di Rai Uno.Sono tra i nomi più attesi (e inaspettati) tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo 2022. Highsnob e Hu, nomi d'arte di Michele "Mike" Matera e di Federica Ferracuti, hanno alle spalle due p ...