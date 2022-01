"Vi ammazzo tutti": le minacce choc dopo le violenze di Capodanno (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Segnala questo: vi ammazzo". Uno dei perquisiti per le violenze di Capodanno a Milano minaccia la troupe Mediaset. Ora il branco si copre con l'omertà. I sospettati in tv: "Non facciamo quelle cose" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Segnala questo: vi". Uno dei perquisiti per ledia Milano minaccia la troupe Mediaset. Ora il branco si copre con l'omertà. I sospettati in tv: "Non facciamo quelle cose"

Advertising

vivafcinter1908 : RT @LapoDeCarlo1: In genere non mi scaldo troppo per le cose di campo ma la multina a #Bonucci è sconcertante. D'ora in poi se uno dice 'ti… - mattiascagato : RT @zenzolabot: SE MI FANNO USCIRE A MATTIA AMMAZZO A TUTTI - zenzolabot : SE MI FANNO USCIRE A MATTIA AMMAZZO A TUTTI - saihao_o : Non vedo l'ora di vedere il tutto appena possibile mi ammazzo mi mancano tutti le nuove animazioni sembrano mozzafiato - triphooos : Se esco positivo mentre tutti i miei amici se la stanno a pariare è la volta buona che mi ammazzo -