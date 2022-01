Veicoli commerciali, il 2021 chiude a 184.850 unità (-2% sul 2019). Per il 2022 si stima leggero recupero con circa 190 mila immatricolazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il mercato dei Veicoli commerciali (fino a 3,5 t. di peso totale a terra), secondo le stime del Centro Studi e Statistiche UNRAE chiude l’ultimo mese del 2021 con 17.150 nuove immatricolazioni, ancora in calo sullo stesso mese del 2020 (-5,4%) e su dicembre 2019 (-14,2%). Sulla base di queste cifre, vengono confermate le stime UNRAE, con un consuntivo dell’intero anno 2021 pari a 184.850 unità, in calo del 2% sulle 188.635 immatricolazioni dello stesso periodo 2019, ma in crescita sostenuta sul 2020 penalizzato dal lockdown (+15,3%). Le tendenze in atto fanno prevedere per il 2022, secondo le stime UNRAE, un livello di immatricolazioni dei Veicoli ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il mercato dei(fino a 3,5 t. di peso totale a terra), secondo le stime del Centro Studi e Statistiche UNRAEl’ultimo mese delcon 17.150 nuove, ancora in calo sullo stesso mese del 2020 (-5,4%) e su dicembre(-14,2%). Sulla base di queste cifre, vengono confermate le stime UNRAE, con un consuntivo dell’intero annopari a 184.850, in calo del 2% sulle 188.635dello stesso periodo, ma in crescita sostenuta sul 2020 penalizzato dal lockdown (+15,3%). Le tendenze in atto fanno prevedere per il, secondo le stime UNRAE, un livello didei...

