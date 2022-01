Sci alpino | Brignone vince nel superG azzurro Il colpo dell’eterno Razzoli | podio pesante di Paris

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Da Zauchensee a Wengen con l’Italia sempre protagonista. E’ stato un lungo ed importante fine settimana per i colori azzurri, con una vittoria e due podi molto importanti. Si parte ovviamente dal risultato di maggior valore, che è il successo di Federicaneldi Zauchensee, il secondo della stagione per la valdostana, che lancia la sfida a Sofia Goggia per la Coppa del Mondo di specialità. Ilin questa stagione parla più che mai italiano, visto che in cinque gare sono arrivate due vittorie di Goggia e due di. La classifica inoltre vede nelle prime tre posizioni ben tre azzurre con Sofia prima, Federica seconda ed un eccellente Elena Curtoni al terzo posto. Una supremazia davvero schiacciante e che fa ben sperare in chiave olimpica, dove anche Marta Bassino, oggi ottima quarta, si candida ...