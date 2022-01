Milan-Spezia, Serra e il gol cancellato a Messias: le reazioni dei tifosi, “Come con Muntari” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Rabbia dei tifosi del Milan per l’errore da parte dell’arbitro Marco Serra di Torino nel recupero della partita contro lo Spezia. Il fischietto è precipitoso nel fischiare una punizione dal limite su Rebic, visto che appena un decimo di secondo dopo Messias calcia e segna. Non si può tornare più indietro e addirittura nel finale c’è il gol di Gyasi. I supporter rossoneri su Twitter sono incontenibili e attaccano: “Vergogna”, “Indecente”, “Chieda scusa” sono le frasi che si leggono maggiormente, e c’è chi richiama alla memoria il caso Muntori: “Dopo il gol di Muntari pensavo di aver visto tutto, poi è arrivato il gol di Messias”, “E’ peggio del gol di Muntari”. C’è infine chi chiede una presa di posizione della società, che spesso non commenta gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Rabbia deidelper l’errore da parte dell’arbitro Marcodi Torino nel recupero della partita contro lo. Il fischietto è precipitoso nel fischiare una punizione dal limite su Rebic, visto che appena un decimo di secondo dopocalcia e segna. Non si può tornare più indietro e addirittura nel finale c’è il gol di Gyasi. I supporter rossoneri su Twitter sono incontenibili e attaccano: “Vergogna”, “Indecente”, “Chieda scusa” sono le frasi che si leggono maggiormente, e c’è chi richiama alla memoria il caso Muntori: “Dopo il gol dipensavo di aver visto tutto, poi è arrivato il gol di”, “E’ peggio del gol di”. C’è infine chi chiede una presa di posizione della società, che spesso non commenta gli ...

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Simon_bnj : RT @RobertoSavino10: Complimenti a Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. Recupero… - GioDanni13 : L’Inter si è complimentata con Milan e Spezia per l’eccellente risultato finale? #spiaze -