Covid e trasporto scolastico, Severini: “Situazione allo sbaraglio. Dov’è il protocollo da seguire?” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fiumicino – “Un Situazione allo sbaraglio, rimpalli di responsabilità in uno dei cardini fondamentali delle nostre scuole: le aziende del trasporto scolastico non sono in grado di fornire delle linee guida da seguire in caso di alunni positivi al Covid, che hanno viaggiato sul pullman. E’ quanto sta succedendo in questi ultimi giorni: se un alunno risulta positivo, gli assistenti al trasporto non hanno un protocollo da seguire e non sanno come gestire la Situazione”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, Capogruppo della lista civica Crescere Insieme “La cosa più assurda – spiega il Capogruppo – è che, in mancanza di risposte dall’Amministrazione, le ditte si ritrovano a mettere ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fiumicino – “Un, rimpalli di responsabilità in uno dei cardini fondamentali delle nostre scuole: le aziende delnon sono in grado di fornire delle linee guida dain caso di alunni positivi al, che hanno viaggiato sul pullman. E’ quanto sta succedendo in questi ultimi giorni: se un alunno risulta positivo, gli assistenti alnon hanno undae non sanno come gestire la”. Così, in una nota stampa, Roberto, Capogruppo della lista civica Crescere Insieme “La cosa più assurda – spiega il Capogruppo – è che, in mancanza di risposte dall’Amministrazione, le ditte si ritrovano a mettere ...

