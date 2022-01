Blue Monday: oggi è il lunedì della tristezza, ma che vuol dire? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Blue Monday, che tradotto dall’inglese significa lunedì Blu. Il colore della malinconia, non del mare. Almeno oggi. C’è un giorno all’anno, precisamente il terzo lunedì di Gennaio, riconosciuto nelle culture anglofone e poi espanso nel resto del mondo, come Blue Monday, il giorno della tristezza. Niente che ci stupisca. Certo, se il Blue Monday fosse stato assegnato alla terza settimana di luglio, qualche domanda in più da farsi poteva avere ragione di esistere. Perché essere tristi d’estate? Perché avete scelto proprio questo bel giorno di ferie? E invece ogni mistero attorno alla scelta della data evapora in un secondo, dato che siamo a Gennaio. Se state ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022), che tradotto dall’inglese significaBlu. Il coloremalinconia, non del mare. Almeno. C’è un giorno all’anno, precisamente il terzodi Gennaio, riconosciuto nelle culture anglofone e poi espanso nel resto del mondo, come, il giorno. Niente che ci stupisca. Certo, se ilfosse stato assegnato alla terza settimana di luglio, qualche domanda in più da farsi poteva avere ragione di esistere. Perché essere tristi d’estate? Perché avete scelto proprio questo bel giorno di ferie? E invece ogni mistero attorno alla sceltadata evapora in un secondo, dato che siamo a Gennaio. Se state ...

Advertising

sscnapoli : ??Make it a sky blue Monday ?? ?? Oggi il 20% di sconti su una gamma selezionata di prodotti EA7/SSC NAPOLI ?? Official… - NetflixIT : Buongiorno e buon Blue Monday. - ilpost : Casomai lo trovaste su qualche giornale, domattina: no, domani NON è il giorno più triste dell'anno - fuckallofyou02 : per me il blue monday è tutti i giorni dell’anno - nuova_venezia : La data cambia, ma è comunque il terzo lunedì di gennaio il giorno più triste dell'anno. Qualcosa di vero, molto di… -