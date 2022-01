Anche la Francia adotta il Super Green Pass: luoghi vietati ai non vaccinati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche la Francia adotta il Super Green Pass o Pass vaccinale: luoghi vietati ai non vaccinati. Tutte le novità. Se avete in programma un viaggio in Francia, oltre ad avere il Green Pass europeo (che vale quello italiano di base, con vaccinazione, guarigione o tampone negativo), dovrete essere vaccinati o guariti da meno di sei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 17 gennaio 2022)lailvaccinale:ai non. Tutte le novità. Se avete in programma un viaggio in, oltre ad avere ileuropeo (che vale quello italiano di base, con vaccinazione, guarigione o tampone negativo), dovrete essereo guariti da meno di sei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - ilpost : Anche in Francia sarà obbligatorio il Green Pass rafforzato - capuanogio : La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole s… - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: Nuovi problemi in vista per Novak Djokovic... ?????? Roland Garros, cambiano le regole in Francia ?? - Livia_DiGioia : RT @DarioBallini: Con l'obbligo vaccinale in Francia, Djoko zompa anche il Roland Garros SPIACE -