Afghanistan: forte terremoto in provincia di Badghis, almeno 12 morti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono almeno 12 i morti e numerosi i feriti in Afghanistan a causa di un sisma che ha scosso l'ovest del Paese. Lo hanno annunciato le autorità locali. Il terremoto di magnitudo 5.6 secondo l'Istituto ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono12 ie numerosi i feriti ina causa di un sisma che ha scosso l'ovest del Paese. Lo hanno annunciato le autorità locali. Ildi magnitudo 5.6 secondo l'Istituto ...

TERREMOTO IN AFGHANISTAN: Forte scossa di magnitudo 5.3 nella provincia di Badghis: Almeno 12 morti

La scheda. Il Napoli ritrova il maresciallo Marinelli dopo la sconfitta al Maradona con l'Empoli ... 37enne maresciallo dell'esercito ( ha partecipato anche a una missione di pace in Afghanistan), ... Dotato di una forte personalità e in lui il designatore Rocchi intravede un arbitro dalle grandi ...

Afghanistan, chi sono le “bacha posh”: bambine costrette a vestirsi da maschi per avere una vita Si chiama bacha posh ed è una pratica tradizionale afghana che vede le bambine vestirsi e vivere e da maschi fino all’età della pubertà ...

