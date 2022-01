Tennis: Pietrangeli su caso Djokovic 'Australia fa rispettare le leggi, non come l'Italia' (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Immagino che l'opinione di tutti non dico non sia di contentezza ma che l'Australia dimostra di essere, non come l'Italia, un Paese che le leggi le fa rispettare. Ci sono delle leggi che vanno fatte rispettare, non sono contento ma lo devi fare specialmente quando sei il numero uno del mondo". Sono le parole di Nicola Pietrangeli all'Adnkronos, sul caso Djokovic. Al campione serbo è stato annullato il visto e non potrà partecipare agli Australian Open. "Lui ha detto di aver fatto degli sbagli umani, ma quali sono? Secondo me se lo aspettava anche lui. Dispiace a tutti, ma un po' se lo è andato a cercare. Non è contro la persona ma contro il numero uno del mondo che ha fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Immagino che l'opinione di tutti non dico non sia di contentezza ma che l'dimostra di essere, nonl', un Paese che lele fa. Ci sono delleche vanno fatte, non sono contento ma lo devi fare specialmente quando sei il numero uno del mondo". Sono le parole di Nicolaall'Adnkronos, sul. Al campione serbo è stato annullato il visto e non potrà partecipare aglin Open. "Lui ha detto di aver fatto degli sbagli umani, ma quali sono? Secondo me se lo aspettava anche lui. Dispiace a tutti, ma un po' se lo è andato a cercare. Non è contro la persona ma contro il numero uno del mondo che ha fatto ...

