Sabrina Salerno, selfie malandrino: lo zoom che buca lo schermo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cantante, showgirl ma anche attrice; andiamo alla scoperta di Sabrina Salerno, donna che nonostante l'età fa impazzire l'universo maschile. InstagramUna delle donne più ambite da tutti gli italiani è, senza ombra di dubbio, Sabrina Salerno che nonostante l'età mostra ancora una bellezza straordinaria. Ma cosa sappiamo della cantante? Nata a Genova nel 1968 è stata cresciuta dai nonni a causa del lavoro della madre, infermiera, e di un rapporto mai avuto con il padre. La showgirl ha raccontato come venisse considerata un incidente e che, dopo essere riuscita a riallacciare i rapporti, il padre è scomparso. Vicenda sicuramente non piacevole per una donna che avrebbe voluto passare molto più tempo con il papà. Dal punto di vista professionale, la Salerno sale alla ribalta negli anni ottanta grazie a ...

