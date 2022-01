Dove vedere l’incontro Sousa-Sinner dell’Australian Open 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 18 gennaio inizierà anche per Jannick Sinner in via ufficiale l’Australian Open 2022. Al primo turno il tennista altoatesino sfiderà il portoghese Joao Sousa, che partecipa allo slam australiano nelle vesti di lucky loser. Per il numero 2 italiano, la competizione che avrà inizio il prossimo 17 gennaio sarà un ottimo test per capire a che punto è il percorso di crescita avviato non più tardi di due stagioni fa insieme al coach Riccardo Piatti. Se il 2020 è stato l’anno dell’exploit improvviso, coinciso con la vittoria delle Next Generation ATP Finals a Milano, il 2021 ha visto la crescita esponenziale del giocatore azzurro, capace di chiudere la stagione nella top 10 del ranking ATP, la classifica dei migliori tennisti al mondo in base ai risultati raggiunti nei tornei che si disputano da gennaio a dicembre. Di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 18 gennaio inizierà anche per Jannickin via ufficiale l’Australian. Al primo turno il tennista altoatesino sfiderà il portoghese Joao, che partecipa allo slam australiano nelle vesti di lucky loser. Per il numero 2 italiano, la competizione che avrà inizio il prossimo 17 gennaio sarà un ottimo test per capire a che punto è il percorso di crescita avviato non più tardi di due stagioni fa insieme al coach Riccardo Piatti. Se il 2020 è stato l’anno dell’exploit improvviso, coinciso con la vittoria delle Next Generation ATP Finals a Milano, il 2021 ha visto la crescita esponenziale del giocatore azzurro, capace di chiudere la stagione nella top 10 del ranking ATP, la classifica dei migliori tennisti al mondo in base ai risultati raggiunti nei tornei che si disputano da gennaio a dicembre. Di ...

