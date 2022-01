Inter-Juventus 2-1 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): clamoroso a San Siro, decide Sanchez al 120’ (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è appena conclusa la finale di Supercoppa Italiana 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Juventus. Questo risultato e tabellino del match.Inter-Juventus 2-1, tabellino e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è appena conclusa la finale di Supercoppa Italiana 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra. Questo risultato e tabellino del match.2-1, tabellino e...

Advertising

Inter : ???? | EL NINOOOOOO 121'- CADE IL MURO DELLA JUVENTUS!!! ?? GOL DI @Alexis_Sanchez!!!! L'INTER È IN VANTAGGIOOOOOO!!… - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ? | #SupercoppaFrecciarossa ?? The Sound of Inter: squadra in campo con una maglia speciale ?? Vuoi scoprire tutti i… - _enniidy : RT @MatthijsPog: L'Inter per battere la Juventus in finale: Segnare al 120esimo (Alex Sandro) Rugani 120min giocati Senza Chiesa, Cuadrado… - Inter21Matt : RT @Inter: ???? | EL NINOOOOOO 121'- CADE IL MURO DELLA JUVENTUS!!! ?? GOL DI @Alexis_Sanchez!!!! L'INTER È IN VANTAGGIOOOOOO!!!! #InterJuv… -