“Ha detto no ad Amadeus”. Clamoroso a Sanremo 2022, proposta rifiutata. Festival senza quel super nome (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una pessima notizia ha colpito Amadeus e Sanremo 2022. Infatti, se nelle scorse ore ha fornito notizie interessanti sulle co-conduttrici che lo aiuteranno nelle cinque serate della kermesse musicale più famosa in Italia, adesso ha ricevuto un rifiuto Clamoroso. Pensava che stavolta potesse accettare la sua corte, ma dovrà arrendersi definitivamente. Lui è un grande personaggio della musica italiana, ma non ha alcuna intenzione di salire sul palco dell’Ariston nella prima settimana di febbraio. Intanto, a Sanremo 2022 ci sarà Maria De Filippi. Stando a quanto riporta il magazine ‘Economy’ Maria sarà tra gli ospiti di una delle serate di Sanremo 2022 per lanciare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si terranno proprio nel capoluogo lombardo tra 4 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una pessima notizia ha colpito. Infatti, se nelle scorse ore ha fornito notizie interessanti sulle co-conduttrici che lo aiuteranno nelle cinque serate della kermesse musicale più famosa in Italia, adesso ha ricevuto un rifiuto. Pensava che stavolta potesse accettare la sua corte, ma dovrà arrendersi definitivamente. Lui è un grande personaggio della musica italiana, ma non ha alcuna intenzione di salire sul palco dell’Ariston nella prima settimana di febbraio. Intanto, aci sarà Maria De Filippi. Stando a quanto riporta il magazine ‘Economy’ Maria sarà tra gli ospiti di una delle serate diper lanciare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si terranno proprio nel capoluogo lombardo tra 4 ...

Advertising

peppe_zk : RT @Maria25760009: Amadeus ha proprio detto:io senza Achille Lauro e Elodie non lo faccio Sanremo altro che Fiorello #Sanremo22 - Gaia__09 : RT @Maria25760009: Amadeus ha proprio detto:io senza Achille Lauro e Elodie non lo faccio Sanremo altro che Fiorello #Sanremo22 - Maria25760009 : Amadeus ha proprio detto:io senza Achille Lauro e Elodie non lo faccio Sanremo altro che Fiorello #Sanremo22 - infoitcultura : Niente Sanremo per uno degli artisti più amati: ha detto no ad Amadeus! - BiasiErika : Amadeus ha detto che vuole fare il record di share e quest'anno lo sta facendo nel modo giusto tra cast e ospiti pa… -