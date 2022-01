Consiglio Nato - Russia, Jens Stoltenberg: "Differenze non saranno facili da colmare" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Nel corso del Consiglio Nato - Russia sono emerse Differenze significative tra Mosca e gli alleati della Nato, non facili da superare. Pero' e' un segnale essere tutti seduti allo stesso tavolo a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Nel corso delsono emersesignificative tra Mosca e gli alleati della, nonda superare. Pero' e' un segnale essere tutti seduti allo stesso tavolo a ...

Advertising

MattiaBBagnoli : Qui un po' di contenuti. - Ultron65 : RT @infoitesteri: Ucraina, la crisi al Consiglio Nato-Russia: “Dialogo, no ultimatum” - Ultron65 : RT @infoitesteri: Torna dopo più di due anni il consiglio Nato-Russia. Al centro dei colloqui Ucraina e sicurezza in Europa - Ultron65 : RT @Radio1Rai: ??Consiglio #Nato #Russia “Sono emerse differenze significative tra Mosca e gli alleati della Nato, non facili da superare. M… - infoitesteri : Torna dopo più di due anni il consiglio Nato-Russia. Al centro dei colloqui Ucraina e sicurezza in Europa -