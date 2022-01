Diretta Roma-Juventus 2-1 | destro deviato di Mkhitaryan | giallorossi di nuovo avanti

Advertising

zazoomblog : Diretta Roma-Juventus 1-1: apre Abraham risponde Dybala. Parità allintervallo - #Diretta #Roma-Juventus #Abraham - zazoomblog : Diretta Roma-Juventus 1-1: Allegri perde Chiesa per infortunio dentro Kulusevski - #Diretta #Roma-Juventus… - News24_it : Diretta LIVE Roma-Juventus 1-1: gol di testa di Abraham. Pareggia Dybala - - CalcioOggi : Roma-Juventus 1-1 gol di Abraham e Dybala | La diretta - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Roma-Juventus, dove vederla: diretta tv, streaming e formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Roma

...45 Abraham porta avanti laAl 12esimo, gol di abraham che anticipa Rugani e di testa spizza da dentro l'area battendo Szczesny 18:32 Cominciata- Juve Cominciato il big match trae ...Arbitro : Massa Dove vedere la partita in tv e in streaming La gara- Juventus, in programma questa sera alle 18:30 allo Stadio Olimpico, verrà trasmessa inesclusiva da Dazn. Per ...Calcio d'inizio alle 18.30. Giallorossi col nuovo acquisto Maitland-Niles, tra bianconeri c'è ancora Rugani in difesa ...Inter-Lazio Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Inter-Lazio, partita valida per la 21a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane (dopo ...