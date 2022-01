Cagliari, per Caceres sfuma il Penarol: resta solo la Salernitana (Di domenica 9 gennaio 2022) Caceres vuole lasciare il Cagliari, ma l’ipotesi Penarol è tramontata. resta aperta la pista Salernitana Il futuro di Martin Caceres è ancora tutto da decidere. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, El Pelado ha visto tramontare l’ipotesi del Penarol ma resta concreto, in Italia, l’interesse da parte della Salernitana. Il tutto, riferisce La Rosea, verrà discusso al rientro del difensore dall’Uruguay dopo il prolungamento delle vacanze. Rientro previsto per domani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)vuole lasciare il, ma l’ipotesiè tramontata.aperta la pistaIl futuro di Martinè ancora tutto da decidere. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, El Pelado ha visto tramontare l’ipotesi delmaconcreto, in Italia, l’interesse da parte della. Il tutto, riferisce La Rosea, verrà discusso al rientro del difensore dall’Uruguay dopo il prolungamento delle vacanze. Rientro previsto per domani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

