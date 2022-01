Gf Vip 6, Andrea Zelletta pubblica un tweet polemico dopo i mancati provvedimenti verso Katia Ricciarelli (Di sabato 8 gennaio 2022) La puntata di ieri del Gf Vip ha lasciato parecchi malcontenti. dopo Barù che si è espresso sulle parole di Katia Ricciarelli e ha criticato Alfonso Signorini, anche Andrea Zelletta – ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne – ha voluto dire la sua. Zelletta, tramite un tweet, ha manifestato il suo disappunto sui mancati provvedimenti nei confronti della Ricciarelli, che ha offeso pesantemente nei giorni addietro Lulù Selassié e non solo. Nello specifico l’ex gieffino ha tuonato: Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus… con annesse spiegazioni e scuse in confessionale aaah si! Continuo a storcere il naso ! Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 gennaio 2022) La puntata di ieri del Gf Vip ha lasciato parecchi malcontenti.Barù che si è espresso sulle parole die ha criticato Alfonso Signorini, anche– ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne – ha voluto dire la sua., tramite un, ha manifestato il suo disappunto suinei confronti della, che ha offeso pesantemente nei giorni addietro Lulù Selassié e non solo. Nello specifico l’ex gieffino ha tuonato: Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus… con annesse spiegazioni e scuse in confessionale aaah si! Continuo a storcere il naso ! Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio ...

