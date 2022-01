Indiscrezione a sorpresa | queste partite saranno rinviate!

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il rinvio di ben quattrodella ventesima giornata, secondo alcune indiscrezioni anche alcuni match della ventunesima sono a rischio. A riportare la notizia è Sky Sport: “Alcune squadre sanno già che non potranno disputare regolarmente il loro impegno. Le disposizioni delle varie Asl, infatti, impediscono a Bologna, Torino e Udinese di affrontare rispettivamente Cagliari, Fiorentina e Atalanta a causa della quarantena da rispettare dopo i focolai scoppiati all’interno dei club nei giorni scorsi“. Ecco qualisalteranno: “Nella prossima giornata, quindi,sicuramente rinviate – o non disputate – tre: Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta”. Da valutare è anche la situazione della Salernitana: “Anche la situazione della Salernitana resta molto ...

Advertising

vivoperlinter : L'indiscrezione. #Inter #calciomercato #Psg - infoitcultura : Delia Duran, a sorpresa arriva il forfait: salta la sua entrata per motivi di salute | L’indiscrezione -

Ultime Notizie dalla rete : Indiscrezione sorpresa

Se l'verrà confermata, sarà dunque una piacevoleper la Sorge rivedere l'amica Dayane Mello, conosciuta durante l'ultima edizione di Pechino Express . Un viaggio in Oriente ...Perché si vede che siamo fatte l'una per l'altra" sembra pronta a tornare nella casa del "Grande Fratello VIP" lunedì 10 gennaio per fare unaall'amica", questa l'che ha ...L'Isola dei Famosi 2022, Dayane Mello torna in Honduras? Il rumor Dayane Mello potrebbe presto tornare protagonista di un reality in Italia: dopo la ...Dayane Mello entra al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa all’amica Soleil Sorge nella prossima puntata.