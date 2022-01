Oman | strade allagate a causa delle forti piogge

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oman strade

Agenzia ANSA

Le immagini delleallagate nel governatorato settentrionale di Musandam, in. Il Paese e' stato colpito da un clima estremo, caratterizzato da forti piogge e inondazioni. 4 gennaio 2022...(Bompiani) in cui nelle vicende di tre sorelle e un matrimonio occidentale si narra dell'... una più tradizionale indagine di Norberto Melis tra ledi Milano condotta nel 1994 su un vecchio ...Le immagini delle strade allagate nel governatorato settentrionale di Musandam, in Oman. Il Paese e' stato colpito da un clima ...27Ferraraitalia continua ad accompagnare Valentina Brunet nel suo lunghissimo e avventuroso viaggio in solitaria, in sella alla sua bicicletta. Meta di questa puntata: Emirati arabi e Oman. Cosa è suc ...