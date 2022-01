Manovra, 2 miliardi per l’agroalimentare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Arrivano a 2 miliardi di euro i fondi stanziati dalla legge di bilancio 2022 per l’agroalimentare. Tra le novità per il settore previste dalla Manovra approvata dal Parlamento, il potenziamento delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Arrivano a 2di euro i fondi stanziati dalla legge di bilancio 2022 per. Tra le novità per il settore previste dallaapprovata dal Parlamento, il potenziamento delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. sat/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Manovra miliardi Manovra: via IRAP e spinta al digitale, le misure per le imprese Per il contratto di espansione vengono stanziati complessivamente oltre 1,6 miliardi per il ... La manovra abbassa a 50 dipendenti la soglia delle imprese che possono accedervi. Infine, per favorire il ...

La bomba dell' elettricità : quando finiranno i rincari ? ... passati da un valore di 8 miliardi di euro nel 2019 a una stima di 21 miliardi per le spese sostenute nel 2021 e che arriveranno a 37 miliardi nel 2022. Più dell'intera manovra economica del governo ...

Via libera finale alla manovra da 32 miliardi. Ecco cosa prevede Avvenire Superbonus: rush finale a dicembre, investimenti per 16 mld (ANSA) - ROMA, 03 GEN - Rush finale a fine 2021 per gli investimenti ammessi al Superbonus al 110%: secondo le tabelle dell'Enea e del Ministero ...

La bomba bollette: quando possono finire gli aumenti Far negoziare a produttori e consumatori direttamente il prezzo dell'elettricità è una strategia che può frenare lo scoppio della bomba dei prezzi. Vera e propria Spada di Damocle per le imprese e le ...

