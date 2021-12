Il gioco delle coppie improbabili che deciderà il prossimo presidente della Repubblica (Di giovedì 30 dicembre 2021) Immaginiamo di vederla da un altro punto di vista, da un punto di vista un po’ meno politicistico e forse un po’ più umano, e di inquadrarla come se fosse, quella del Quirinale, una partita legata non alla volontà di un singolo, ovvero di un solo candidato, ma alla volontà di una serie di coppie più o meno spettacolari che bene o male andranno a dominare i giochi della politica delle prossime settimane. La sfida del Quirinale si può raccontare seguendo piste molte diverse l’una dall’altra, ma quella forse più importante da mettere a fuoco in queste ore riguarda un tema che non può non essere considerato essenziale all’interno di un Parlamento dominato da partiti a vocazione minoritaria e da coalizioni numericamente non autosufficienti. Capire quali sono i giochi di coppia del romanzo Quirinale, perdendo anche qualche minuto per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Immaginiamo di vederla da un altro punto di vista, da un punto di vista un po’ meno politicistico e forse un po’ più umano, e di inquadrarla come se fosse, quella del Quirinale, una partita legata non alla volontà di un singolo, ovvero di un solo candidato, ma alla volontà di una serie dipiù o meno spettacolari che bene o male andranno a dominare i giochipoliticaprossime settimane. La sfida del Quirinale si può raccontare seguendo piste molte diverse l’una dall’altra, ma quella forse più importante da mettere a fuoco in queste ore riguarda un tema che non può non essere considerato essenziale all’interno di un Parlamento dominato da partiti a vocazione minoritaria e da coalizioni numericamente non autosufficienti. Capire quali sono i giochi di coppia del romanzo Quirinale, perdendo anche qualche minuto per ...

Il gioco delle ultime volte Mangialibri Il gioco delle coppie improbabili che deciderà il prossimo presidente della Repubblica Per orientarsi nel marasma del dopo Mattarella bisogna studiare come si muovono le coppie di fatto della politica italiana. Alla fine, Draghi al Colle risolverebbe molti problemi a tutti ...

