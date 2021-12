Diario dal fronte | la prima volta che ho incontrato i talebani

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Era il dicembre del 2019, Abdul Rahman aveva solo 20 anni e io per laincontravo un gruppo di. Ormai andavo e venivo dall’Afghanistan per lavoro da quasi un decennio madi allora non ero mai riuscito a vederli di persona. Lavoravo per il Washington Post e ci trovavamo nel distretto di Khogyani, nella provincia orientale di Nangarhar. Se oggi isono ovunque, allora era davvero raro parlare con loro, almeno per i giornalisti occidentali. L’incontro era stato organizzato dal quotidiano statunitense, in un momento in cui i negoziati di pace tra ie gli Stati Uniti – da cui il governo di Kabul era stato escluso – erano in dirittura d’arrivo. Un gruppo di combattenti accettò di incontrarci e ci consentì di passare un’intera giornata nel territorio ...