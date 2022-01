Tragico incidente mortale nel ragusano ci sono altri due feriti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un uomo è morto, a seguito di un incidente stradale sulla Modica-Pozzallo, nel ragusano. Si tratta del conducente di un Tir coinvolto in uno scontro con un altro camion ed una macchina. Le condizioni dell’altro camionista e della persona alla guida della macchina sarebbero gravi. Sul gravissimo incidente indaga la Procura di Ragusa. I magistrati hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. I due camion si sono scontrati, bloccando di fatto la strada e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le vittime dagli abitacoli. Il ferito più grave è stato trasportato in elisoccorso in uno degli ospedali di Catania, maggiormente attrezzato per persone che rimangono vittime di incidenti. Purtroppo però poi é morto. Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un uomo è morto, a seguito di unstradale sulla Modica-Pozzallo, nel. Si tratta del conducente di un Tir coinvolto in uno scontro con un altro camion ed una macchina. Le condizioni dell’altro camionista e della persona alla guida della macchina sarebbero gravi. Sul gravissimoindaga la Procura di Ragusa. I magistrati hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale. I mezzistati posti sotto sequestro. I due camion siscontrati, bloccando di fatto la strada e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le vittime dagli abitacoli. Il ferito più grave è stato trasportato in elisoccorso in uno degli ospedali di Catania, maggiormente attrezzato per persone che rimangono vittime di incidenti. Purtroppo però poi é morto. Sicilia.News.

