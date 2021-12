Cristiano Ronaldo fa fuori la stella: assist alla Juventus (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juventus può avvicinarsi con forza al grande colpo per l’anno prossimo: assist a sorpresa di Cristiano Ronaldo Non è stato un inizio di stagione esaltante quello che la Juventus… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Lapuò avvicinarsi con forza al grande colpo per l’anno prossimo:a sorpresa diNon è stato un inizio di stagione esaltante quello che la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

FabrizioRomano : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. #UCL - goal : PSG v MANCHESTER UNITED. LIONEL MESSI v CRISTIANO RONALDO. The #UCLdraw didn't disappoint ?? - sportbible : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League - JuventusUn : Cristiano #Ronaldo si è già pentito, addio immediato e clamoroso ritorno! I DETTAGLI? - rSHAHBAZm : RT @CR7Comps: Cristiano Ronaldo vs Sampdoria 19/20 (A) -