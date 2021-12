Marcello Pera è il “piano B” del centrodestra? L’interessato: non confermo e non smentisco (Di lunedì 20 dicembre 2021) Marcello Pera è in campo per la partita del Quirinale? Lui non smentisce e non conferma. Così in un’intervista a Libero a un mese dall’inizio delle votazioni per il nuovo inquilino del Colle. Di Pera si era molto parlato come possibile candidato del centrodestra se Silvio Berlusconi, alla fine, dovesse rassegnarsi e fare un passo indietro. Sulle mosse del centrodestra Pera dice: «Hanno cominciato bene, chiedendo un tavolo con tutti e rivendicando il peso determinante che il centrodestra ha. Nessuno può imporre o farsi imporre qualcuno da nessuno. La situazione è eccellente per cercare il candidato più rappresentativo». Mentre a Berlusconi va dato il merito «di aver violato una regola un po’ farisea: che alla presidenza della repubblica non ci si candida. Lui invece di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021)è in campo per la partita del Quirinale? Lui non smentisce e non conferma. Così in un’intervista a Libero a un mese dall’inizio delle votazioni per il nuovo inquilino del Colle. Disi era molto parlato come possibile candidato delse Silvio Berlusconi, alla fine, dovesse rassegnarsi e fare un passo indietro. Sulle mosse deldice: «Hanno cominciato bene, chiedendo un tavolo con tutti e rivendicando il peso determinante che ilha. Nessuno può imporre o farsi imporre qualcuno da nessuno. La situazione è eccellente per cercare il candidato più rappresentativo». Mentre a Berlusconi va dato il merito «di aver violato una regola un po’ farisea: che alla presidenza della repubblica non ci si candida. Lui invece di ...

