Contrordine virologi | il tampone serve

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Il giornale unico del virus oggi si accorge che ilè imprescindibile. 02:05 Stretta di Natale, il Quotidiano Nazionale dice giustamente che il green pass nonpiù. Quando lo dicevamo noi sembravamo dei pazzi no vax! 02:55 Aldo Grasso sul Corriere sfotte la virologa Gismondo per una presunta fake news lanciata durante la sua partecipazione ad Atreju. Poi leggi l’intervista al governatore Fedriga sullo stesso giornale e scopri che la vera fake news la pubblicano loro. 07:55 Variante Omicron, tutti a parlare del balzo dei contagi e a ricorrere alle chiusure. Non servirà a niente! 08:47 Caos in Gran Bretagna, si dimette il ministro della Brexit che non vuole le chiusure… 10:00 Magrini, direttore dell’Aifa, adesso ci dice che la terza dose è valida per sei mesi. Sa già tutto! 10:27 Quirinale, ormai vale tutto e il contrario ...