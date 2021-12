La verità di Soleil

Advertising

C_o_l_e_t_t_e_8 : Soprattutto più che mai stasera @BELLIPRODUCTION di là verità a tutti.. E fai uscire fuori i sentimenti di soleil.… - ZambucoGiusy : Se lo dici te si vede che sei la bocca della verità ma una da una che tifa soleil cosa mi potevo aspettare porella… - ZambucoGiusy : @XX83106877 Se lo dici te si vede che sei la bocca della verità ma una da una che tifa soleil cosa mi potevo aspett… - lopezxrivera : RT @la_pesantezza: Alex Belli ha finto dal giorno zero. Era tutto studiato nei minimi dettagli a tavolino con la consorte. Esigo che si dic… - maximassimo78 : RT @maravilhaSoleil: Miriana si crede la più amata dal più pubblico portatrice di verità; ma è stata eliminata. Davide il cecchino diverte… -

Ultime Notizie dalla rete : verità Soleil

Gf Vip 6, la confessione diha proseguito poi la sua confessione specificando: 'Non sapevo più come mentire per continuare a coprilo. Dai parliamoci chiaro era così. Sai che ti dico, io ...... Alex Belli eSorge. "Io da parte di Alex non vedo nessuna" h a spiegato in alcuni video pubblicati su Instagram " sta facendo una performance molto scadente". L'ex opinionista ha ...