Gf Vip: Soleil è Incinta? Lo Scoop di Manila Nazzaro! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uno Scoop lanciato da Manila Nazzaro sta letteralmente infiammando il web. Secondo l'ex Miss Italia infatti, Soleil potrebbe essere Incinta. Manila ha ipotizzato questo, dopo che Soleil è stata male per tutta la notte, con sintomi tipici delle donne in dolce attesa. Avrà ragione Manila? Ecco tutto quello che sta succedendo! L'ipotesi di Manila: Soleil è Incinta! Soleil Sorge continua ad essere al centro dell'attenzione all'interno della Casa del Gf Vip. La 27enne italo americana è stata al centro della chiacchieratissima amicizia 'artistica' con Alex Belli, ma in queste ore è spuntato un altro retroscena che la riguarda. Ad accendere il gossip è stata Manila Nazzaro e, se ciò che ha ...

