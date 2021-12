Choc a Roma, due anziane trovate in stato confusionale: la casa era a soqquadro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non rispondevano al telefono, i familiari non avevano più loro notizie e spaventati ieri hanno subito allertato le forze dell’ordine per capire cosa fosse successo a quelle due sorelle ultranovantenni che vivono insieme nel quartiere Conca D’Oro. Le hanno pensate tutte, dal malore, alla rapina. E in effetti, le due donne sono state trovate in casa, tutta messa a soqquadro, in stato confusionale. Roma, anziane trovate in stato confusionale a casa: indagini in corso Sul posto ieri, in via Val Maira, sono intervenuti prima i Vigili del Fuoco, che hanno buttato giù la porta di casa, poi gli agenti di Polizia. Una volta dentro all’appartamento sono state trovate riverse a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non rispondevano al telefono, i familiari non avevano più loro notizie e spaventati ieri hanno subito allertato le forze dell’ordine per capire cosa fosse successo a quelle due sorelle ultranovantenni che vivono insieme nel quartiere Conca D’Oro. Le hanno pensate tutte, dal malore, alla rapina. E in effetti, le due donne sono statein, tutta messa a, inin: indagini in corso Sul posto ieri, in via Val Maira, sono intervenuti prima i Vigili del Fuoco, che hanno buttato giù la porta di, poi gli agenti di Polizia. Una volta dentro all’appartamento sono stateriverse a ...

